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美媒：洋基強投柯爾肘傷 估至少缺陣一個月

2024/3/14 07:22（3/14 08:45 更新）
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美媒13日報導，美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾（Gerrit Cole）右肘受傷，估計例行賽季至少缺陣一個月。圖為2022年5月31日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月14日
美媒13日報導，美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾（Gerrit Cole）右肘受傷，估計例行賽季至少缺陣一個月。圖為2022年5月31日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月14日
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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）紐約郵報報導，美國職棒大聯盟紐約洋基王牌投手柯爾右肘受傷，已停止投球，估計例行賽季至少缺陣一個月。初步檢查未發現尺骨附屬韌帶（UCL）撕裂，但需要進一步確認。

據報導，柯爾（Gerrit Cole）預定前往洛杉磯，接受知名運動骨科醫生艾爾崔許（Neal ElAttrache）診斷。艾爾崔許是運動醫學界權威，曾替日籍「二刀流」名將大谷翔平、已故籃壇巨星布萊恩（Kobe Bryant）、傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）等人動刀。

截至發稿，洋基球團尚未證實相關消息。

33歲的柯爾上季戰績15勝4敗，防禦率2.63，奪三振222次，以全票拿下生涯首座賽揚獎。他以耐投著稱，過去4季僅短暫進過一次傷兵名單，但在春訓時反映賽後疲勞恢復困難，像是賽季中投100球之後的感覺，本週稍早右肘接受多次核磁共振（MRI）檢查。

洋基球團本週表示，為徵詢醫師、球隊醫療人員等多方意見，柯爾右肘確切情況可能數天後才會公布。

柯爾2016年9月效力匹茲堡海盜時曾因右肘發炎進入60天傷兵名單，自此沒有受過大傷，且在轉戰休士頓太空人後奠定強投地位。2019年12月，從小就是洋基球迷的他簽下9年3.24億美元肥約，之後連4季擔任洋基開幕戰先發投手。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天坦言，球團不再期待柯爾擔任28日客場對太空人的開幕戰先發投手。

洋基上季戰績82勝80敗，險些寫下1992年以來首次單季勝率低於5成的難堪紀錄。為補強打線，洋基休賽季從聖地牙哥教士換來明星外野手蘇鐸（Juan Soto），但他本季結束後將取得自由球員資格，往後幾年不見得會效力洋基。

「今日美國報」（USA Today）報導，鑑於柯爾缺陣將嚴重折損投手戰力，洋基已再度向芝加哥白襪提出條件，希望網羅白襪兜售中的2022年美國聯盟賽揚獎票選亞軍賽斯（Dylan Cease）。（編輯：陳承功）1130314

#柯爾
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