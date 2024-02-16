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洋基強投柯爾坦言上季如災難 盼全隊健康爭冠

2024/2/16 09:14（2/16 09:26 更新）
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美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾15日坦言，適合用「災難」形容全隊上季傷兵多、勝率勉強超過5成的表現。圖為2023年9月7日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月16日
美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾15日坦言，適合用「災難」形容全隊上季傷兵多、勝率勉強超過5成的表現。圖為2023年9月7日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月16日
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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基上季受傷兵困擾，勉強超過5成勝率，但無緣季後賽。王牌投手柯爾今天坦言，適合用「災難」形容全隊上季表現，盼本季盡量保持健康，以利爭冠。

柯爾（Gerrit Cole）在佛羅里達州洋基春訓基地記者會說，上季有些受傷確實「超出正常範圍」，影響球隊戰力。話雖如此，整隊傷兵還是太多，「我們需要改進」。

洋基上季傷兵滿營，包括隊長賈吉（Aaron Judge）一記美技接殺傷到腳趾韌帶，缺陣近2個月，團隊戰力大受影響。拜去年9月拉尾盤所賜，洋基驚險躲過1992年以來首次勝率低於5成，但2017年起連6季闖進季後賽的紀錄中斷。

談起洋基上季戰績82勝80敗，柯爾說：「我們仍記憶猶新，希望（新賽季）把這當成激勵。」

與團隊戰績欠佳相比，33歲的柯爾上季風光滿面，先發33場，戰績15勝4敗，防禦率2.63，奪三振222次，有28場把對手得分壓在3分以下，生涯首度拿下大聯盟投手最高榮譽賽揚獎。

柯爾說，代表洋基與隊友領取賽揚獎是特殊榮耀。他感恩在心，期待新賽季投得更好，但連莊賽揚獎不在目標清單上，積極備戰、爭奪世界大賽冠軍才是首要目標。

洋基上次奪冠要回溯至2009年，若要重返榮耀，先發輪值不能再只靠柯爾獨撐大局。洋基在休賽季網羅家鄉子弟史卓曼（Marcus Stroman），期待上季表現欠佳的羅登（Carlos Rodon）、柯特斯（Nestor Cortes）觸底反彈，施密特（Clarke Schmidt）延續去年破繭而出的好表現。

柯爾說，洋基前4號先發投手都曾入選明星賽，施密特去年也投出生涯年，期待見到青年軍在場上充分發揮實力。

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洋基休賽季最大補強是從聖地牙哥教士換來上季35轟、109分打點的明星外野手蘇鐸（Juan Soto）。2019年柯爾效力休士頓太空人時，曾在世界大賽面對當時效力華盛頓國民的蘇鐸。當年21歲的蘇鐸對戰6打數4安打，包含2發全壘打，是國民奪冠功臣之一。

柯爾以「超強打者」稱呼蘇鐸，並說蘇鐸是他交手過好球帶判斷力最強的打者，十分難纏，「很慶幸我不必面對他，很慶幸他在我們隊上，期待看他在場上展現身手」。（編輯：高照芬）1130216

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