洋基拚重返榮耀 蘇鐸掩護賈吉打線更難纏

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（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基上季無緣季後賽，休賽季換來蘇鐸補強打線，與賈吉串連備受球迷期待。這支傳統勁旅新賽季能否擺脫傷兵魔咒，健康征戰，將是在艱困分區突圍的關鍵。

洋基上季82勝80敗，為1992年以來最差戰績，屈居美國聯盟東區第4，2016年以來首次無緣季後賽。陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）雖拿下美聯賽揚獎，但輪值幾乎只靠他在撐；隊長賈吉（Aaron Judge）去年季中一記美技接殺傷到腳趾韌帶，缺陣近2個月，復出後已難挽大局。

鑑於上季打線只有賈吉真正具威脅，洋基休賽季從聖地牙哥教士換來有長打實力、又很會選保送的蘇鐸（Juan Soto），以這位25歲明星外野手掩護賈吉的意味濃厚。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓展開前說，蘇鐸預計打第2棒，賈吉往後調到第3棒。自2018年菜鳥賽季以來，蘇鐸擁有全大聯盟最高上壘率，新賽季有望替賈吉、史丹頓（Giancarlo Stanton）、黎卓（Anthony Rizzo）等中心打者製造更多打點機會。

蘇鐸打完這季就能投入自由球員市場測試身價，洋基能否留下他仍是未知數，高層依舊願意以含農場大物投手的包裹把他換來，展現新賽季力圖振作的決心。

除蘇鐸外，洋基外野陣容新面孔還有從波士頓紅襪換來、同樣剩一年合約的維杜格（Alex Verdugo），以及隨蘇鐸交易案轉戰洋基的守備好手葛里向（Trent Grisham）。兩人都是左打者，洋基球場右外野全壘打牆離本壘較近，對他們攻擊而言是利多。

也別忘了強打新秀杜明奎（Jasson Dominguez）。他去年9月登上大聯盟，只打8場就因右肘受傷高掛免戰牌，隨後接受韌帶重建手術，預計今年季中復出。

投手陣容方面，洋基休賽季最大補強是以2年3700萬美元合約，簽下上季效力芝加哥小熊的史卓曼（Marcus Stroman）。

32歲的史卓曼去年入選明星賽，但下半季表現判若兩人，隱憂猶存。洋基以相對實惠的價碼簽下他，能填補金恩（Michael King）隨蘇鐸交易案離隊留下的空缺，與柯爾、羅登（Carlos Rodon）、柯特斯（Nestor Cortes）及施密特（Clarke Schmidt）組成先發輪值。

歷經休賽季補強，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）自認新賽季陣容更具競爭力。但如何讓球員保持健康，依舊是洋基一大課題。

洋基陣容老化，傷兵折損戰力已是多年問題。賈吉上季養傷期間，洋基戰績一瀉千里，史丹頓、黎卓、勒梅休（DJ LeMahieu）等老將不是因傷長期缺賽，就是漸漸不敵歲月摧殘，身手退化。柯爾面臨相同窘境，輪值大將羅登、柯特斯原本被寄予厚望，卻因傷貢獻有限，柯爾投得再好也獨木難撐大廈。

洋基擁有獨步大聯盟的27座世界大賽冠軍，但上次奪冠已是2009年的往事，球迷逐漸失去耐心。

賈吉開季不久將滿32歲，柯爾也已33歲，兩人生涯黃金歲月所剩不多。除了自己要保持健康，隊友也必須如此，洋基才能完全發揮團隊戰力，重返榮耀。

洋基憑休賽季補強，新賽季戰績也許能進步，但美聯東區原本就有如「火藥庫」，年輕氣盛的巴爾的摩金鶯崛起後更不好打，加上坦帕灣光芒數據底子夠、多倫多藍鳥長打火力猛、洋基世仇紅襪也不好惹，強敵環伺，洋基重返季後賽之路依舊荊棘滿布。（編輯：郭中翰）1130208