洋基世界大賽續命功臣 伏爾佩滿貫砲轟出紀錄[影]

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（中央社紐約29日綜合外電報導）年僅23歲的伏爾佩（Anthony Volpe）今天在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第4戰敲出個人生涯第一發滿貫砲，助背水一戰的紐約洋基超車洛杉磯道奇，終場11比4勝出，成功續命。

伏爾佩今天3局下在滿壘情況下敲出左外野方向全壘打，助洋基5比2領先道奇。這是洋基自本屆世界大賽開打以來首度比數超前，威爾斯（Austin Wells）和托瑞斯（Gleyber Torres）之後也開轟助陣。

美國體育頻道ESPN報導，這是伏爾佩生涯首支滿貫砲，也是繼前輩馬丁尼茲（Tino Martinez）在1998年世界大賽對上聖地牙哥教士第1戰轟出滿貫砲後，首位有此表現的洋基球員。

伏爾佩年僅23歲又184天，是繼1953年的曼托（Mickey Mantle）以來，在世界大賽敲滿貫砲年紀最輕的洋基球員。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）網站報導，伏爾佩成為首位在世界大賽單場有4打點2盜壘表現的球員。

MLB官網指出，伏爾佩這支助洋基續命的全壘打，也是本季季後賽加總起來第6發滿貫砲，總數創MLB紀錄。

法新社提到，伏爾佩表示：「此勝打醒了我，從來沒這樣的感受，真是太棒了…我當時不知道自己辦到了，然後就暈了。」

洋基最後以11比4獲勝，在7戰4勝制世界大賽追成1比3，明天將繼續在主場與道奇打第5戰。

托瑞斯說：「我們展現全隊團結的能耐。我們會努力延續氣勢，繼續在明天背水一戰。」

過去從來沒有球隊能從世界大賽0勝3敗落後下逆轉奪冠，不過洋基成為54年來第1支在0比3落後下逼出第5戰的球隊。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131030