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洋基春訓再添傷兵 賈吉腹部不適暫停揮棒

2024/3/13 07:59（3/13 08:26 更新）
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美國職棒大聯盟紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）（右）春訓腹部不適，核磁共振檢查無大礙，但將暫停揮棒以防傷勢惡化。圖攝於2023年9月22日洋基球場。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月13日
美國職棒大聯盟紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）（右）春訓腹部不適，核磁共振檢查無大礙，但將暫停揮棒以防傷勢惡化。圖攝於2023年9月22日洋基球場。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月13日
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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基春訓接連傳出主將受傷。繼王牌投手柯爾後，隊長賈吉也因腹部不適接受核磁共振（MRI）檢查，所幸無大礙，但他將暫停揮棒，力求開幕戰健康上陣。

賈吉（Aaron Judge）今天在佛羅里達州向媒體表示，昨天腹部接受核磁共振檢查，結果沒有出現結構損傷。他提到，揮棒延伸時不適感最明顯，但疼痛部位並非過去多次拉傷的腹斜肌，為保險起見，他將暫停揮棒到本週稍晚，希望28日開幕戰健康出賽。

賈吉說：「這是身為棒球員的日常環節。我寧願趁比賽不重要的現在多休息，不要4月或5月因傷缺陣。」

賈吉主動揭露傷勢前一天，洋基總教練布恩（Aaron Boone）公布，上季榮膺美國聯盟賽揚獎的柯爾（Gerrit Cole）春訓賽後疲勞恢復困難，昨天右肘接受核磁共振檢查，確切情況還不明朗。

賈吉說，全隊都在祈求柯爾右肘檢查有最佳結果。

31歲的賈吉是洋基打線中流砥柱，去年6月初在道奇球場一記美技接殺傷到腳趾韌帶，缺陣近2個月。復出後出賽57場，揮出18發全壘打，但獨木難撐大局，洋基早早退出競爭行列，上季戰績82勝80敗，連6季闖進季後賽的紀錄中斷。

洋基休賽季從聖地牙哥教士換來明星外野手蘇鐸（Juan Soto），他在春訓熱身賽已4度開轟。但柯爾右肘傷勢不明，牽動投手戰力，洋基新賽季還沒展開便籠罩陰影。

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布恩今天向媒體坦言，很難想像柯爾擔任本季開幕戰先發投手。柯爾正接受更多檢查，確切結果不會馬上出爐。

33歲的柯爾過去4季都是洋基開幕戰先發投手，2019年12月改披洋基戰袍後只進過一次傷兵名單，上季戰績15勝4敗，防禦率2.63，奪三振222次。洋基28日客場迎戰休士頓太空人，如果柯爾缺陣，可能由羅登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）或柯特斯（Nestor Cortes）掛帥主投。（編輯：張芷瑄）1130313

#春訓
#紐約洋基
#賈吉
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