為適應中職投球秒數新限制 獅隊用更短15秒模擬

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒35年將於30日開打，本季有多項新制，包括投球時間秒數限制及延長賽突破僵局制，統一獅隊為了適應新規定，在熱身賽多加模擬，尤其以比規定更短的15秒限制來練習。

中職今年改為壘上無人時投手必須20秒內出手、壘上有人則為25秒，若超過秒數會判罰1顆壞球。獅隊表示，為了適應新規定，教練團在春訓期間特別安排投手牛棚練投或隊內賽時，以比規定更短的15秒來練習。

投手古林睿煬表示，目前適應新規則的狀況還不錯，因為春訓練習15秒，球季中變成20秒，還有多5秒的時間去控制，「主要是壘上有危機時，跟捕手配合時搖頭次數要降低。」古林睿煬自認投球節奏較慢，習慣動作較多，若到了夏天天氣熱，如何快速調整好呼吸與節奏是考驗。

捕手陳重羽則認為，只要提前與投手溝通好、想法一致，壘上無人20秒夠用，不過前幾場比賽看下來，有些投手因在意計時器上的秒數投得較倉促，會去提醒投手不要急。

至於延長賽突破僵局制，獅隊中繼投手群於隊內賽及自辦熱身賽的第8、9局模擬，已演練3次的投手李其峰前2次內容不佳，但在11日自辦熱身賽成功化解危機。李其峰表示，「心態很重要，上場投球就要把情境加進去，都要抱著只要失分比賽就結束，以這種心態去投球。」

經過近幾場自辦熱身賽，獅隊總教練林岳平表示，目前球員勝負感還沒出來，在模擬突破僵局制的過程中，投、打兩端成效都不是很好。至於投球秒數限制，林岳平指出，已發生2到3次違例，通常都是投手想化解危機，思考怎麼投球，無形中節奏就會放慢。（編輯：張雅淨）1130314