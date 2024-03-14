推動企業聘用運動指導員 體育署加碼補助開說明會

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（中央社記者黎建忠台北14日電）體育署為鼓勵企業聘用運動指導員，從2018年起以申請補助方式推動「企業聘用運動指導員」專案，而今年將從3月中開跑，並配合4月的3場次說明會，讓更多企業投入這項措施。

體育署主任秘書呂忠仁表示，自從推動「企業聘永運動指導員」專案至今，共輔導企業聘用577名運動指導員，並補助企業辦理超過2000多項員工運動活動，總計近53萬人次參與。

呂忠仁強調，企業聘用運動指導員，不但能提升自家員工的生活品質和幸福感，也能增加企業生產力和工作效率，「目前得到的反饋都非常的好。」

體育署今年度「企業聘用運動指導員補助方案」將從3月中受理申請，企業聘用1名運動指導員，就可申請辦理職工運動活動經費最高新台幣30萬元；另外企業聘用具備「國民體適能指導員」證書的運動指導員，最高可以申請補助105萬元。

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體育署預計在4月9、10、12日在北中南舉辦3場次的「企業聘用運動指導員補助方案說明會」，邀請更多企業加入推廣職工運動的行列。

今天出席記者會的佳必琪國際股份有限公司人資專員陳展翊，就是以運動指導員身分進入該企業服務，他透露，自己在公司還會帶其他人一起做瑜伽和其他類運動，「大家反應都相當熱烈，可見現代人確實需要運動時間和空間。」（編輯：張雅淨）1130314