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國中硬聯民德靠再見失誤取勝 睽違7年晉4強

2024/3/15 18:03（3/15 18:26 更新）
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112學年度國中棒球聯賽（硬式組）15日進行8強戰，台南市民德國中（圖）靠著對手7局下再見失誤，終場就以5比4險勝，睽違7年重返國中硬式聯賽4強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月15日
112學年度國中棒球聯賽（硬式組）15日進行8強戰，台南市民德國中（圖）靠著對手7局下再見失誤，終場就以5比4險勝，睽違7年重返國中硬式聯賽4強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月15日
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）國中硬式棒球聯賽今天進行8強賽，台南市民德國中在6局上遭高雄市忠孝國中逆轉，不過忠孝在7局下出現致命再見失誤，讓民德以5比4險勝，相隔7年重返國中硬式聯賽4強。

打完前5局民德以3比1領先，不過忠孝在6局上靠著江陳廷偉敲二壘安打帶起反攻，接著出現連續保送，加上失誤配合戰術運用，忠孝一口氣進帳3分，逆轉取得領先。

民德7局下最後反攻，邱翊銓先選到保送，忠孝雖換投，但再丟出2次四壞球保送，接著吳杰叡打到三壘方向彈跳球，導致忠孝三壘手傳本壘失誤，民德壘上2名跑者衝回來，驚險拿下勝利。

民德總教練蔡清濬表示，最後一局輪到前段棒次進攻就覺得有機會，「沒想到最後是靠著對方失誤贏球。」民德久違晉級4強，蔡清濬指出，去年謝國城盃選拔賽打到亞軍，幾名主力能力突出，這批選手評估有4強實力。

民德先發投手邱翊銓主投5局，失3分含2分責失，蔡清濬表示，邱翊銓這幾天拉肚子身體不適，因此今天控制在80球內，撐到第6局，控制場面不錯。

邱翊銓曾在巨人盃被球探測到145公里球速，今天蔡清濬目測球速約130公里。邱翊銓表示，自己今天狀況不到最佳，「就投給對手打就好，平時除了球隊訓練，回家還會自主加強，國二時開始思考，想往高中名校打球，往更高層級挑戰。」

今天比賽結束後，4強也全數出爐，分別是台南市民德國中、桃園市新明國中、新北市二重國中、台中市中山國中。（編輯：陳政偉）1130315

#忠孝國中
#棒球
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