備戰巴黎奧運 羅嘉翎4月國際賽復出

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，這次將成為台灣在巴黎奧運跆拳道項目唯一參賽的選手，在歷經養傷、調整後，3月底將赴韓國移地訓練，今年首站將從4月西班牙公開賽出發，備戰巴黎奧運。

羅嘉翎上屆東京奧運以年僅19歲之姿，為台灣帶回女子57公斤級銅牌，並在去年杭州亞運闖進決賽，首次亞運之旅以銀牌作收，原本左腳疲勞性骨折的她，去年12月世界跆拳道大獎賽總決賽肋骨又受傷，所幸今年1月確定靠著世界排名提前取得奧運資格，讓羅嘉翎得以獲得喘息。

台灣跆拳道代表隊這次在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽，蘇柏亞、邱義睿與李孟恩等3人都未能搶下門票，代表羅嘉翎在巴黎奧運將孤軍奮戰。總教練劉祖蔭接受中央社記者訪問時表示，期盼羅嘉翎能平常心面對，並趁著這段時間逐步找回比賽的感覺。

指導教練劉聰達表示：「以前有學長姐在，但這次嘉翎也是第2次打奧運，也算是老手，這次剩她一個，也是給她成長機會。」

不過，羅嘉翎坦言，早在去年開始備戰巴黎奧運時就很有壓力，「過程中也有些失誤及受傷，一直到年底都沒有辦法鬆懈下來，直到拿到門票後，才有機會好好養傷。」

面對外界的期待，羅嘉翎透露，這次巴黎奧運的目標，就是超越上屆的獎牌顏色，「所以團隊們都有一定的壓力，希望能專注在自己能力的提升，去為國家拚出好成績，也希望大家能給我們祝福。」

談到今年賽事規劃，劉聰達表示，預計3月25日前往韓國移地訓練，而昨天團隊已提前到台北移訓，與大學、高中交流，包括羅嘉翎母校新北三民高中。

劉聰達透露，在結束韓國移訓後，4月將直接飛往西班牙參賽，隔週再轉戰塞爾維亞公開賽，之後將返台、準備亞洲跆拳道錦標賽。（編輯：陳政偉）1130316