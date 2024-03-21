MLB海外賽G2山本由伸首局失5分 教士15比11擊垮道奇

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（中央社首爾21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與聖地牙哥教士今天於韓國進行海外開幕系列賽第2戰，道奇日籍投手山本由伸僅投1局狂失5分就下場，兩隊形成打擊戰，終場教士以15比11擊敗道奇。

道奇與教士昨天和今天連兩日在韓國首爾高尺天空巨蛋進行海外開幕系列戰，這是MLB於2019年日本東京巨蛋海外開幕賽後，首次重返亞洲舉辦例行賽。昨天首戰道奇5比2打敗教士，這也是MLB史上首次在韓國進行正式比賽。

今天進行的首爾海外系列賽第2戰，道奇推出日本籍投手山本由伸登板先發，教士則由馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）掛帥主投。

山本由伸1局上就遇亂流，教士開路先鋒柏格茨（Xander Bogaerts）先敲安打，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）遭觸身球，下一棒克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）扛出右外野三壘安打，教士以2比0領先。

強棒馬查多（Manny Machado）接著獲得保送上壘，韓籍球星金河成把握壘上有人機會擊出高飛犧牲打，讓比數來到3比0，他也獲得家鄉球迷的熱烈歡呼。

教士打者坎普薩諾（Luis Campusano）和韋德（Tyler Wade）再接連敲安，比分來到5比0，教士打線成功開啟大局，山本由伸投完1局上就被換下場。

教士韓籍球星金河成（擊球者）1局上擊出高飛犧牲打，教士3比0領先，他也獲得家鄉球迷的熱烈歡呼。（韓聯社）

山本由伸投完1局上退場。（韓聯社）

道奇隊投手山本由伸（中）首局就遇亂流，投手教練喊出暫停。（共同社）

比賽來到1局下，日籍球星大谷翔平先從馬斯葛羅夫手中擊出右外野安打，弗利曼（Freddie Freeman）獲得保送，下一棒史密斯（Will Smith）適時敲出中外野深遠二壘安打，幫助道奇拿下首分，比數追成5比1。

之後形成2人出局滿壘的局面，但馬斯葛羅夫穩住陣腳讓歐特曼（James Outman）擊成飛球被接殺，結束這個驚險的半局。

2局下，賴克斯（Gavin Lux）、貝茲（Mookie Betts）接連敲安，形成1出局二、三壘有人的局面，接下來大谷翔平掌握機會擊出高飛犧牲打，再助道奇奪得1分，教士暫時以5比2領先。

大谷翔平2局下擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。（韓聯社）

教士又於3局上開啟大局，打線串聯敲安形成滿壘，柏格茨擊出中外野安打，讓壘上2名跑者回到本壘，擴大比數來到7比2，教士接著又靠道奇內野手失誤、克朗尼沃斯的高飛犧牲打再添2分，這半局結束教士以9比2大幅領先。

3局下道奇展開反攻，歐特曼在二、三壘有人情況打成內野滾地，讓隊友跑回本壘得分，海華德（Jason Heyward）再敲帶有打點安打，比數來到9比4，貝茲又在一、二壘有人局面扛出左外野深遠二壘安打而追回2分，3局結束道奇以6比9落後教士。

5局上教士添得1分，到了5局下，貝茲扛出左外野兩分砲，讓道奇僅以8比10落後教士2分，但教士又分別於6局上、7局上都追回1分，道奇7局下再打回分數，7局結束教士以12比9領先道奇。

道奇隊貝茲2局下扛出左外野兩分砲。（共同社）

8局下，道奇打線再以保送、觸身球攻占壘包，貝茲於2出局二、三壘有人狀況挺身而出，擊出中間方向強勁滾地球形成安打再添2分，使道奇僅以11比12落後教士1分。

以賽進入9局上，塔提斯先獲保送上壘，克朗尼沃斯再敲安，接下來馬查多大棒一揮掃成左外野3分全壘打，再把比分拉開，終場教士就以15比11擊潰道奇。

今天比賽兩隊先發投手表現都不理想，山本由伸僅投1局狂失5分下場並吞敗投，馬斯葛羅夫主投2.2局被敲7安掉5分，道奇整場動用7名投手，教士則出動6名投手。

隊伍安打數，教士全場敲出17支安打 道奇也多達16 安，但防守方面，道奇整場出現3次失誤，教士則是零失誤。

備受各界矚目的大谷翔平今天5打數擊出1支安打，並以高飛犧牲打掃回1分打點，連續兩天都敲安並貢獻打點。（譯者：陳彥鈞）1130321