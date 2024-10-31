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洋基迷動手搶球 道奇外野手：從沒見過這種情形

2024/10/31 07:34
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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）世界大賽第4戰上演激情場面，道奇外野手貝茲在界外區接殺飛球之後，遭到看台上的球迷動手搶球，道奇外野手耶南德茲今天表示「從來沒有見過這種情況」。

世界大賽戰況火熱，球迷干擾場上狀況的情況頻頻出現，第1戰在道奇球場，一名球迷戴著手套，伸手進入場內，接走一記本來可能打在牆上的高飛球，裁判認定是觀眾干擾比賽，判定為二壘安打。

世界大賽第4戰來到洋基球場，1局下道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）在界外區與觀眾席的交界，伸手在觀眾席前方接殺一記高飛球，遭到看台上的觀眾動手搶球，兩名洋基球迷試圖把貝茲接進手套裡的球挖出來。

洋基隊今天發表聲明指出，對於球迷可能傷及場上球員的行為採取零容忍的態度，禁止這兩名球迷在今天的第5戰進場。

道奇左外野手耶南德茲（Teoscar Hernández）今天賽前出席記者會，被問到昨天的觀眾搶球事件，在洋基球場比賽是否對自身的安全感到擔心？耶南德茲表示，他過去效力多倫多藍鳥的6年間，經常作客到洋基球場比賽，洋基球迷很熱情，對球員的態度很嚴厲，但不認為客隊需要擔心。

兩名球迷遭洋基隊禁止進場，耶南德茲說，這樣的懲處是適當的，可以讓球迷知道，這種行為是不允許發生的，讓他們好好反省一段很長的時間。

電視轉播拍到，這兩個球迷抓著貝茲的手，用蠻力搶球。耶南德茲說，從照片和影片上看起來，球迷的行為真的有點瘋狂，「我從來沒有看過這種情形」。（編輯：唐佩君）1131031

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