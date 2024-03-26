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統一獅新賽季主場轉播權 由博斯運動頻道取得

2024/3/26 20:29
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿表示，本季主場賽事轉播權由博斯運動頻道取得。

中職35年賽季開打倒數，獅隊今天發布新聞稿表示，統一獅全年度主場賽事轉播權本週已完成合約簽訂，確定由博斯運動頻道取得賽事轉播權益，博斯運動頻道播出平台，包括有線電視、中華電信MOD，而OTT平台包括中華電信Hami、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看，均可全年度收看統一獅60場主場賽事。

除了博斯運動平台可以掌握獅隊主場賽事轉播外，獅隊主場賽事亦可在CPBLTV、LINE TODAY及Twitch收看。

此外，今年獅隊主場與富邦悍將主場未衝突的獅隊主場例行賽事，也將在MOMOTV頻道聯播，讓更多球迷可隨時掌握獅隊主場賽戰況。

中職開幕戰為30日在台北大巨蛋開打，獅隊主場開幕戰為31日在台南市立棒球場與富邦悍將隊交手。（編輯：張雅淨）1130326

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