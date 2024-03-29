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奧運拳擊決賽場地很特別 陳念琴：金牌離我不遠了

2024/3/29 16:54（3/29 17:01 更新）
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已取得巴黎奧運參賽資格的台灣女子拳擊好手陳念琴29日出席贊助商活動時小試身手，測試自身敏捷度；距離奧運還有4個多月，陳念琴也透露，這段時間都會留在國訓備戰。中央社記者黎建忠攝 113年3月29日
已取得巴黎奧運參賽資格的台灣女子拳擊好手陳念琴29日出席贊助商活動時小試身手，測試自身敏捷度；距離奧運還有4個多月，陳念琴也透露，這段時間都會留在國訓備戰。中央社記者黎建忠攝 113年3月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）台灣女子拳擊好手陳念琴今天說，距離巴黎奧運4個月，現在全力備戰。她聽到奧運拳擊決賽將在法網中央球場舉辦時，忍不住興奮地說：「金牌距離我不遠了。」

陳念琴在3月中的奧運拳擊世界區資格賽順利挺進4強，也如願搶下巴黎奧運參賽門票，生涯第3度叩關最高殿堂，她認為自己心態已經大不同。

陳念琴今天出席贊助商活動，在接受媒體聯訪時說，自己20歲首次參加奧運什麼都不知道，只知道衝而已，24歲第2次參加奧運遭遇了一些挫折沒達到目標，「到今年奧運已經27歲了，我覺得自己心態上突破很多也沉穩很多，跟過去都不太一樣了」。

儘管距離奧運還有4個多月，但陳念琴透露這段時間都會留在國訓備戰，這趟世界區資格賽則是收穫滿滿，「今年是奧運年，大家的水準都提升了不少，但我很開心自己準備得不錯，接下來就是技術層面還要繼續加強，這個部分是沒有極限的。」

今年奧運也是陳念琴生涯首度到巴黎參賽，她對這個城市也充滿期待，只不過她到今天才知道，奧運拳擊金牌戰將在法國網球公開賽主球場羅蘭蓋洛斯球場（Stade Roland-Garros）舉行，她興奮地叫了出來。

陳念琴說：「以前偶爾看過法網，那時候在追大小威廉絲就有從電視上看過這座球場，沒想到今年奧運這麼有創意，看來金牌離我不遠了。」（編輯：管中維）1130329

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