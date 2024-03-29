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日職球季開打 宋家豪登板拆彈化解球隊危機

2024/3/29 20:34
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）日本職棒今天開打，東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪在球隊三壘有人危機時登板，飆出三振順利拆彈，幫助球隊止住失分危機，不過樂天打線沒有發揮，終場以0比1不敵西武獅隊。

日本職棒新球季今天開打，宋家豪是唯一在一軍的台將。樂天金鷲今天在主場迎戰西武獅隊，樂天先發投手早川隆久在8局上1出局後遇到危機，被金子侑司敲一壘安打後，雖然對若林樂人送出三振，不過接著再被外崎修汰敲出三壘安打掉1分，隨後退場休息。

之後宋家豪接替登板，面對洋砲艾吉拉（Jesus Aguilar），用147公里及148公里的速球搶到好球數，2好2壞時投出變速球讓對方揮棒落空三振，順利解決三壘有人危機。總計宋家豪用5球投0.1局，沒有失分，最快球速148公里。不過樂天打線全場遭到壓制，終場以0比1不敵西武。

西武先發投手今井達也此戰用116球投7局，僅被敲出2支安打，出現1次保送，飆出11次三振，沒有失分奪下勝投。樂天先發投手早川隆久則是用109球投7.2局，被敲出6支安打，投1次保送，送出8次三振，失掉1分吞敗。（編輯：陳政偉）1130329

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