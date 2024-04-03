U18東岸聯盟高雄別黃絲帶默哀 為教練鄭英俊而戰

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）資深教頭鄭英俊逝世，今天U18東岸聯盟比賽高雄市B隊別上黃絲帶，賽前也默哀1分鐘，子弟兵、教練林樺慶直言到現在都還是想哭。今天比賽為鄭英俊而戰，高雄市B隊以5比2擊敗台東縣聯隊。

培育出許多職棒好手的資深教頭鄭英俊率隊到台東參加U18東岸聯盟棒球錦標賽，但2日早上被發現在飯店猝死、享壽67歲。鄭英俊執教生涯培養出許多職棒好手，包括王維中、許基宏、林樺慶等人，2003年開始帶高雄壽天少棒隊，今年3月中到高苑工商棒球隊執教。

此次U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊以高苑工商為主體，昨天比完賽後球員知道消息都很難過，今天高雄市B隊與台東縣聯隊交手，全隊教練、球員都在胸口別上黃絲帶紀念，賽前也安排默哀1分鐘。

高雄市B隊教練謝豐駿表示，今天賽前有跟球員說保持平常心，但也希望他們可以把教練放在心中、為教練而戰。

高雄市B隊陣中教練林樺慶感觸特別深，他從小學4年級開始打球、是鄭英俊的子弟兵，昨天也是第一個進到房間發現鄭英俊猝死的，「很難過，送往的過程很想哭，很多回憶湧上心頭，心情起伏很大，但還是要忍住情緒，想辦法帶隊拿下好成績。」

林樺慶回憶，少棒時鄭英俊是很嚴厲的教練，但長大之後才知道嚴格是有用意的，過了許久一同在青棒隊執教，感覺完全不一樣了，「可能世代也不同了，教練改變也很大，不會給大家壓力，要大家放開打、平常心打。」（編輯：張雅淨）1130403