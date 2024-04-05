奧古斯塔女子業餘高球錦標賽 台灣吳純葳遭淘汰

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（中央社記者黎建忠台北5日電）2024奧古斯塔女子業餘高爾夫錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽的吳純葳表現不理想繳出82桿，總計2天高於標準16桿的160桿遭淘汰。

奧古斯塔女子業餘錦標賽第2天賽事的旗位、天氣都更加刁鑽，嚴重考驗業餘小將們的臨場發揮，參賽的72名球員中，僅4人繳出低於標準桿的成績，其中20歲的英格蘭球員伍德（Lottie Woad），以2天低於標準5桿的139桿暫時單獨領先。

現年19歲的吳純葳，靠著今年2月拿到的亞太業餘錦標賽冠軍，獲得這次奧古斯塔女子業餘錦標賽的參賽資格。除此之外，吳純葳還能參加美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）5大賽當中英國女子公開賽、愛維養錦標賽、雪佛龍錦標賽。

吳純葳首回合繳出78桿、次回合繳出82桿，都是參賽的72名球員中排名倒數第2差。首度參賽的吳純葳，完全體會到冠軍隱居地高爾夫俱樂部（Champions Retreat Golf Club）的高難度，以及不好停球的果嶺考驗。

最終賽事取2回合高於標準3桿的147桿、共35名球員晉級最終回合。

根據賽制規定，所有參賽的72名球員，都可進入奧古斯塔國家俱樂部進行1天的練球和體驗，而晉級最終回合的35名球員，才有資格在最後一天真正下場比賽。

奧古斯塔國家俱樂部同時也是美國男子職業高爾夫協會（PGA）年度4大賽中最具聲望的美國名人賽舉辦場地。（編輯：李錫璋）1130405