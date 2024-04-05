王宇翔U18東岸聯盟中繼飆速 新練伸卡球挑戰選秀

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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊投手王宇翔中繼2局飆5K、無失分，最快球速147公里，率隊以7比0擊敗成功商水。王宇翔決定挑戰中職選秀，最近新練伸卡球，盼增加對左打引誘性。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊預賽最後一戰與成功商水交手，東體白隊投打發揮，先發投手李育朋投3局被敲3支安打，投出1次保送、5次三振，王宇翔中繼投2局沒被敲出安打，投出5次三振飆出5次三振，陽宇後援1局穩守，3任投手聯手壓制無失分。

王宇翔在年初高中木棒聯賽飆出生涯最速149公里，他透露在木棒聯賽之後，有一些球探來聊過，決定要挑戰中職選秀，也給自己多一點信心。

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王宇翔木棒聯賽過後先休息，直到2天前才開始牛棚練投，今天是U18東岸聯盟首場登板，速度發揮得還可以。

想要挑戰中職選秀，王宇翔自評身材和體力都需要再提升，希望吃壯一點，球路除了直球、曲球及滑球外，木棒聯賽過後因為覺得對於左打沒有比較有引誘性的球路，剛好看到網路影片，所以決定多練伸卡球，也希望畢業前球速可提升至153公里。（編輯：管中維）1130405