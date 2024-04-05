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潘書緯敲再見安打 U18東岸聯盟4強高雄占3隊

2024/4/5 20:10（4/5 20:16 更新）
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2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市A隊5日6強決賽與台東體中白隊交手，兩隊正規7局打完僵持不下，高雄市A隊在延長賽8局靠著潘書緯（中）再見安打，順利搶勝晉級。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市A隊5日6強決賽與台東體中白隊交手，兩隊正規7局打完僵持不下，高雄市A隊在延長賽8局靠著潘書緯（中）再見安打，順利搶勝晉級。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽高雄市A隊今天延長賽8局靠潘書緯再見安打，率隊3比2擊敗台東體中白隊、晉級4強；潘書緯除了投手以外的位置都能守，具適時一擊能力，盼拚進青棒國手培訓隊。

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市A隊今天6強決賽與台東體中白隊交手，兩隊正規7局打完1比1僵持不下，8局上東體白隊攻下1分，8局下高雄市A隊2人出局後靠著吳瑞聰安打先送回追平分，潘書緯再見安打幫助球隊搶勝晉級。

高雄市A隊總教練洪榮宏表示，潘書緯雖然埋伏9棒但具有適時一擊的能力，當下輪到潘書緯打擊沒有想過要換代打，潘書緯去年打鋁棒組比賽是主力捕手，今年木棒聯賽守二壘比較多，今天則是先發守三壘。

潘書緯表示，從國中開始就捕手、內野位置都可以，升上高中之後嘗試更多守備位置，甚至連外野都有守，場上除了投手之外的位置都可以勝任。

潘書緯先前在鋁棒聯賽也曾打過再見安，今天8局打席沒有想太多，觀察對方投手配球，剛好抓到變化球有跟到，很開心可以幫助球隊獲得勝利。

潘書緯之前在鋁棒組多打中心棒次，具有長打能力，對於三壘守備位置最有信心，認為雖然傳球距離遠，但是認為看打者打出來的球比較好處理。

高二的潘書緯表示，今年給自己設定的目標是先拚進青棒國手培訓隊，明年升上高三則想站穩母隊普門中學的先發位置。

東岸聯盟4強出爐，高雄市球隊占3席，明天4強戰高雄市A隊將是「高雄內戰」與普門中學交手，新北市聯隊則與以高苑工商為主體的高雄市B隊交手。（編輯）1130405

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