「魔獸」霍華德擬再訪台 帶愛與關懷給需要的人

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（中央社記者陳容琛台北6日電）前美國職業籃球聯盟（NBA）球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）說，覺得時間成熟，計劃重返台灣，希望有更多正能量讓社會變得更堅韌、強大，帶愛與關懷給每個需要幫助的人。

花蓮近海3日發生芮氏規模7.2地震，曾於2022年加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊（台啤永豐雲豹隊前身）的霍華德後續雖未能續留，但第一時間也在個人社群媒體發文關心台灣。

「現在讓我們攜手幫台灣的大家祈禱」，霍華德表示，他根本無法想像那些受天災影響的家庭與人們須面對的恐懼與痛苦，希望大家堅強度過這段時期，一起誠摯祝福、祈禱及哀悼因地震失去所愛及受影響的人們。

霍華德昨天再發文提及自2005年首次造訪台灣後，就對這片土地及人們的熱情印象深刻，永遠刻在心上，除2010年、2013年再訪，2022年美好時光也讓他深深感受到與台灣的緣分。

霍華德期許台灣人民保持堅強，奉獻力量給那些受震災影響的人們，「如同我此刻所做的一樣。」（編輯：李明宗）1130406