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林安可敲徐若熙全壘打稱只是幸運 開轟後大跳「保弟應援曲」

2024/4/6 21:53（4/6 22:27 更新）
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中華職棒統一獅隊林安可（圖）6日從味全龍隊王牌投手徐若熙手中轟出陽春砲，中斷徐若熙未挨轟紀錄。林安可賽後受訪表示，沒有投手不會被打，只是剛好自己比較幸運。中央社記者張新偉攝 113年4月6日
中華職棒統一獅隊林安可（圖）6日從味全龍隊王牌投手徐若熙手中轟出陽春砲，中斷徐若熙未挨轟紀錄。林安可賽後受訪表示，沒有投手不會被打，只是剛好自己比較幸運。中央社記者張新偉攝 113年4月6日
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職統一獅林安可今天從味全龍王牌徐若熙手中轟出陽春砲，大跳葉保弟應援曲。談到自己是首度敲徐若熙全壘打的選手，林安可表示，沒有投手不會被打，只是剛好自己比較幸運。

在今天之前，「龍之子」徐若熙加入職棒後沒有被敲出過全壘打，不過今天在天母棒球場的賽事，2局上遭林安可敲陽春砲破功，中斷跨季連續102.1局沒有被全壘打的紀錄，最後也苦吞敗投。

談到這支全壘打，林安可表示，有設定到想要攻擊的球路，回休息室後才聽隊友說這是徐若熙第一次挨轟，不過他說：「這只是比賽一部分而已，今天比較幸運，怎麼可能有投手不會被打（全壘打），剛好當時直球比例比較高，但不是每個打席都這樣，他們配球變化都滿快的。」

林安可認為，徐若熙除了球速很快，其他球種都可以投進好球帶，也可以當作引誘球，「是中職比較難應付的投手。」不過林安可也強調，賽前就是準備好自己，不會因為今天是徐若熙先發而做什麼改變。

昨天吞下3次三振、今天卻開轟，林安可指出，「這是我的缺點，也是我要改進的地方，一直揮到對方的引誘球，三振就會多。」雖然獅隊開季奪下5連勝，不過林安可強調不會去想這個，「賽季有120場比賽，不用在意連勝或連敗。」

獅隊隊長陳傑憲今年恢復「開轟舞」傳統，林安可今天敲全壘打後，跳起最近火紅的台鋼雄鷹葉保弟應援曲，對此林安可笑說：「最近他那麼夯，剛好有看到他的影片。」（編輯：李亨山）1130406

#中職
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