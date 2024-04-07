天氣影響澳洲女子菁英賽只打1回合 蔡佩穎並列冠軍

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（中央社記者黎建忠台北7日電）由澳巡賽、歐巡賽共同認證的澳洲女子高爾夫菁英賽，因受到天氣影響，原訂3天賽事只打完1回合，最終大會宣布由台灣好手蔡佩穎在內的3人並列冠軍，但獎金減半且沒有世界積分。

這場比賽在澳洲東岸城市彭維利（Bonville）舉行，但賽前天氣預報就是打雷加下雨，果然比賽開打後就狀況不斷，原本預定3天賽事僅打了18洞，加上場地昨晚又是大雨不斷，導致今天最終回合也被迫取消。

最終大會就取唯一完賽的18洞成績為最終成績，由丹麥的艾斯特普（Nicole Broch Estrup）、澳洲的威婷（Jess Whitting）、台灣蔡佩穎3人同為低於標準6桿的66桿並列冠軍。

但因為賽事僅打18洞，因此3人獎金減半，且沒有世界排名積分，而且獲得的獎金也不會列入歐洲女子職業高爾夫巡迴賽（LET）的正式獎金榜。

蔡佩穎賽後接受主辦單位訪問時說，這樣的感覺真的有點奇怪，「因為我很想要比賽，她們都是很棒的球員，大家應該都很想下場，能奪冠當然很好，但如果可以比賽也很好。」

蔡佩穎隨後在臉書透露心情表示，這幾天就是在等待中度過，去球場等、回飯店等，一直來來回回的，「不過高爾夫就是天氣因素影響很大，這些也不是我們可以用人力彌補的。」

過去曾在日巡賽征戰多年的蔡佩穎透露，如果是在日本，可能會勉強球員至少打完27洞，或者並列領先的球員打延長賽分出勝負。（編輯：張雅淨）1130407