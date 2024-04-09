桃猿16、17日可不用延賽 中職給斗六、台南球場選項

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）樂天桃園棒球場16、17日賽事無法如期使用，樂天桃猿隊申請延賽，但統一獅隊盼調整場地如期比賽；中職發布新聞稿表示，目前協調斗六、台南球場提供給樂天選擇，讓賽事可如期開打。

中華職棒昨天到樂天桃園棒球場場勘，因草皮狀況不理想，確定16、17日桃猿隊主場賽事無法如期在桃園棒球場舉行，因此發布延賽公告，但對手獅隊認為基於公平競賽原則，盼調整場地如期開打。

聯盟今天再度發布新聞稿表示，秘書長楊清瓏昨天下午確認場地無法如期使用後，樂天球團隨即聯繫各球場進行租借協調，均無法如願，再次表達借場地的難度；現場與客隊聯繫轉達此事，當時雙方均互相理解難處而延賽。

不過，昨晚獅隊與聯盟討論後，認為可以再協助樂天球團尋找其他場地，除了原天母、新莊無法使用，賽務部也隨即聯繫中南部場地，其中洲際、嘉義市、澄清湖棒球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事須配合調整，亞太則是舉辦春季聯賽，斗六球場有球隊例行練球，確實多數球場無法配合16、17日賽事進行。

聯盟表示，經協調後，斗六棒球場如有需求，球隊願意調整練球時間，配合樂天賽事進行；台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過須配合調整二軍賽事場地。

目前，聯盟已將斗六、台南兩個可使用棒球場選項提供給樂天球團選擇，讓賽事可如期開打。（編輯：陳仁華）1130409