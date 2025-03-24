中職回覆比賽球品質疑慮 檢測合標準持續要求品管

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職富邦悍將投手張奕昨天受訪提及比賽用球有大小顆、輕重不同等問題。聯盟今天發布新聞稿表示，去年4度檢測均符合標準，但會持續要求品管。

張奕昨天受訪談及新球季備戰狀況時，透露從回台效力中職後覺得比賽用球品質不穩定，而且不僅是他個人，球隊中許多投手都有相同感覺，包括比賽用球有「大小顆」差異，有時輕重也有落差，也有投手提出縫線粗細不同，打出去的球回傳後有變形的狀況。

聯盟今天發布新聞稿表示，有關中華職棒比賽用球的品質穩定，聯盟每年均會委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）與中華職棒等單位委託進行相關檢驗。

聯盟表示，近3年來為追求比賽用球品質穩定，檢測次數已從原本每年2次改為每年4次，也從過去每次抽驗3顆加倍提高為24顆，且每年球團會議上均會聽取使用意見反饋。

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聯盟秘書長楊清瓏強調，雖然棒球為手工縫製，均有國際規範的標準區間值，包含為了維持比賽穩定，2021年起聯盟即通過史上最嚴格檢測版本，近年更加倍提高檢驗的次數與數量。

楊清瓏表示，2024年北市大運科研究所的4次檢測均符合標準。比賽用球經恆溫恆濕14日後檢測，無論在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等都為合格標準，今年第一次委託檢測結果近期也會出爐，聯盟仍會持續要求廠商加強品管，維持比賽用球穩定度。（編輯：張雅淨）1140324