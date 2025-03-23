張奕熱身賽持續調整 提出中職用球品質問題

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊投手張奕官辦熱身賽持續調整，提到投球位置偏甜需要修正反省，但也提出球隊中許多投手有感球品質不穩定狀況，包括大小、輕重會有差異，也都需要適應。

張奕目前2場出賽被打安打數偏多，14日先發4局被敲出6支安打，包括1發全壘打，失掉2分（1分責失分），昨天登板投4.1局被敲7支安打，失掉3分都是責失分。

悍將總教練陳金鋒今天賽前接受媒體聯訪表示，投手群現階段都有些東西在測試調整，都有在控制範圍內，包括球種、投球位置，不是丟給打者打，只是在測試，張奕整體表現還不錯，也是開季本土先發投手輪值人選之一。

張奕受訪時提到，目前狀況有維持，均速、用球數量都有增加，被打安打偏多主要是兩好球後丟到比較甜的位置，這也是要反省的地方，但有些有投到位的球也會被打，都要持續修正。

張奕特別提到比賽球感覺「大小顆不一樣」，有時候也會感覺重量有點不同，都還在適應，至於彈性沒有太大的差別，但球品質不穩定的狀況，從返台加入中職後就一直有感受到，球隊中也有蠻多投手反映過類似的狀況。

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除了重量、大小顆不一樣，比較多人提到的是縫線感覺不同，但也有投手提到，球打出去後再回傳有變形的狀況發生。

關於球品質不穩定說法，中信兄弟投手教練王建民提到，目前沒有聽到投手群回報這樣的狀況，比較多就是提到縫線粗細不同，有時可能也會讓投手感覺握起來大小不一樣，過去球員生涯時在美職也會遇到每顆球可能縫線有差異的狀況。（編輯：李亨山）1140323

中華職棒富邦悍將隊投手張奕23日受訪提出，球隊許多投手有感中職比賽用球（圖）品質不穩定狀況，除重量、大小差異，比較多人提到的是縫線感覺不同。中央社記者張新偉攝 114年3月23日