洲際球場外野「白色怪物」吃球 台中市府：將改深藍色

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中洲際棒球場外野出現新地景「白色怪物」，有球員及球團反映外牆反光恐影響打者，有「吃球」疑慮。台中市政府今天表示，將在外野增設帷幕，後續將外牆及窗戶調整為深藍色。

中職新賽季即將開打，台中洲際棒球場日前舉辦官辦熱身賽，中右外野後方新建的漢神洲際購物中心外牆是一大片白色，金黃色外牆則是貼到一半。不少球員在賽前打擊練習時直呼會影響視線，教練也表示，有點沒辦法想像，「在球場裡不會有白色的東西」。

這堵白牆被民眾戲稱為「白色怪物」。中職會長蔡其昌在社群媒體Threads發文表示，日前聯盟人員和中信兄弟球團溝通，中信球團表示已要求業主和施工單位務必在洲際球場本球季例行賽開打前完成外牆施工（目前施工一半），將白色部分去除。

台中市運動局今天發布文字稿表示，台中漢神洲際購物中心尚在進行外牆及主體工程施工，日前中職熱身賽期間，經球員及球團反映有外牆反光恐影響打者疑慮後，已立即要求施工單位及業者調整。

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經施工團隊與中信球團研商後取得共識，近期將於外野「打者之眼」後方的工地範圍內增設長約40公尺、高約21公尺的帷幕，以免影響打擊視角，並以球賽順利進行為目標，在開賽前完成調整。

後續將針對購物中心影響打者範圍的外牆及窗戶玻璃調整為深藍色，運動局將派員持續督導，要求施工團隊在不影響球賽的情形下優化工程。（編輯：張雅淨）1140317