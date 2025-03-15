陳子豪傷勢無礙將歸隊 錯過WBCQ國家隊嘆可惜

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）今年球季透過FA轉戰味全龍的陳子豪，之前在WBCQ集訓期間受傷，他今天表示，目前身體狀況都正常，預計官辦熱身賽後段可以上場，不過談到與國家隊擦肩而過，他坦言有點可惜。

陳子豪去年季後行使自由球員（FA）權利，最後順利從中信兄弟轉戰味全龍隊，成為今年味全龍隊話題人物之一。不過陳子豪之前在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓打熱身賽時，因為滑壘造成腰傷，因此沒能進正選名單。

陳子豪今天出席中職開季活動時表示，自己身體狀況都正常，不過要拿到復健組的「畢業證書」後才能開始比賽，目前還在等待中。陳子豪提到，昨天早上就有在練習賽實戰過，只有打擊、沒有守備，「防護員說要循序漸進，不能一下子就打滿。」

不過陳子豪指出，預計官辦熱身賽尾聲就可以出賽，趕上開季應該沒有問題。

陳子豪之前好幾次都與國家隊擦肩而過，這次好不容易入選WBCQ集訓名單，卻又因傷沒能入選。陳子豪坦言，「會有一點小小可惜，我自己覺得這次是最有機會穿上國家隊球衣的一次，明年WBC（世界棒球經典賽）強度更高、更難入選，可能沒有那麼大機會。」

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陳子豪強調，「我覺得有過一次經驗（集訓）就已經很開心，明年不會特別去強求，比我好的選手很多，不會讓自己很在意這件事情。」他也笑說：「經驗好幾次（國家隊落選），已經習慣了。」

今年前東家中信兄弟挖了相當多以往各隊的王牌洋投，包括勝騎士（Mario Sanchez）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），對此陳子豪笑說：「以前在兄弟就要打這幾個王牌，現在轉隊了還是要打，不過會努力攻破投手，而且球季很長，不一定每一場狀況都會很好，希望自己可以有順暢攻擊。」（編輯：李亨山）1140315