伍鐸6局好投助龍奪勝 MVP枕頭送落枕鋼龍

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍隊先發投手伍鐸演出6局僅失1分優質先發，終場以8比1擊敗富邦悍將。賽後伍鐸特別把MVP的獎品枕頭送給落枕的鋼龍，期盼他趕快歸隊。

悍將在1局上率先得1分，不過3局下龍隊的林孝程敲二壘安打後，靠著投手暴投上三壘，劉基鴻再擊出1打點滾地球追平。

5局下龍隊的林孝程、李凱威、郭嚴文接連敲安打，攻下2分超前；6局下龍隊一、二壘有人時，張政禹擊出安打送回1分，滿壘時劉基鴻敲安打，帶有2分打點；7局下再多添2分，終場龍隊以8比1奪下2連勝。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）此戰用87球投6局，僅被敲3支安打，投2次保送、5次三振，失掉1分演出優質先發，獲選為單場最有價值球員（MVP）。賽後總教練葉君璋表示，伍鐸的表現相當厲害，「特別球速比過去2年還要快」。

37歲的伍鐸球速還在增快，他表示：「是因為去年有受傷，反而讓我在去年季後做更多其他準備，也更知道自己的身體。」伍鐸也談到，今天比賽整體狀況非常好，尤其今天是本週球隊的第1場比賽，非常重要，希望讓球隊之後繼續贏下去。

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今天賽後MVP頒獎時，伍鐸把贊助商的MVP枕頭禮品送給鋼龍（Drew Gagnon），由於鋼龍季前因落枕導致神經壓迫問題，可能5月才能回歸。伍鐸表示，因為鋼龍是去年的年度MVP，把枕頭送給鋼龍是希望鋼龍趕快回來。

龍隊打線團隊敲出12支安打、有10次四死球，其中開季遇到低潮的郭天信演出3安猛打賞。葉君璋表示，看起來打線已經慢慢進入狀況，尤其得點圈有人時可以掌握住。至於郭天信的狀況，葉君璋指出：「球季剛開始而已，有人會比較快、有人比較慢，但終究會回到該有的水準。」（編輯：管中維）1130410