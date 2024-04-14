射擊巴黎奧運資格賽 余艾玟陳俞如無緣決賽

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣選手余艾玟、陳俞如今天參加巴黎奧運最終資格賽女子10公尺空氣手槍資格賽，兩人各以565分、563分，排名第47、50，無緣決賽。後續呂紹全、林穎欣仍有機會在空氣步槍為台灣拿下奧運門票。

在巴西舉行的步槍和手槍最終奧運資格賽，各項目的前2名選手將可獲得奧運參賽資格。台灣隊在女子10公尺空氣手槍派出余艾玟、陳俞如，而先前已為台灣射下奧運門票的劉恆妤則以賽代訓、維持槍感。

最終奧運資格賽分成2階段，第一階段資格賽分成6輪進行，每輪10發子彈，取前8位晉級決賽。劉恆妤以569分、排名第33最佳，而里約奧運國手余艾玟、陳俞如各射下565分、563分，分別排名第47、50，均無緣決賽。

儘管台灣隊這次在女子10公尺空氣手槍項目未能再添奧運門票，但後續空氣步槍還有機會。東京奧運國手呂紹全、林穎欣預計在當地時間15日資格賽登場，力拚再登奧運殿堂。

截至目前為止，台灣隊在巴黎奧運射擊項目已射下7張門票，涵蓋男、女子不定向飛靶、男子定向飛靶、女子10公尺空氣手槍、女子25公尺手槍等。（編輯：施施）1130414