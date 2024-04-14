更多編輯台推薦新聞：
影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

射擊巴黎奧運資格賽 余艾玟陳俞如無緣決賽

2024/4/14 00:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣選手余艾玟、陳俞如今天參加巴黎奧運最終資格賽女子10公尺空氣手槍資格賽，兩人各以565分、563分，排名第47、50，無緣決賽。後續呂紹全、林穎欣仍有機會在空氣步槍為台灣拿下奧運門票。

在巴西舉行的步槍和手槍最終奧運資格賽，各項目的前2名選手將可獲得奧運參賽資格。台灣隊在女子10公尺空氣手槍派出余艾玟、陳俞如，而先前已為台灣射下奧運門票的劉恆妤則以賽代訓、維持槍感。

最終奧運資格賽分成2階段，第一階段資格賽分成6輪進行，每輪10發子彈，取前8位晉級決賽。劉恆妤以569分、排名第33最佳，而里約奧運國手余艾玟、陳俞如各射下565分、563分，分別排名第47、50，均無緣決賽。

儘管台灣隊這次在女子10公尺空氣手槍項目未能再添奧運門票，但後續空氣步槍還有機會。東京奧運國手呂紹全、林穎欣預計在當地時間15日資格賽登場，力拚再登奧運殿堂。

截至目前為止，台灣隊在巴黎奧運射擊項目已射下7張門票，涵蓋男、女子不定向飛靶、男子定向飛靶、女子10公尺空氣手槍、女子25公尺手槍等。（編輯：施施）1130414

#余艾玟
#里約奧運
#陳俞如
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99