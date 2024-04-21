謝國城盃青少棒桃園市奪冠 將代表台灣出征LLB

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）謝國城盃全國青少棒賽冠軍得主今天出爐，衛冕軍桃園市力克從敗部一路挺進的高雄市，終場以7比2贏球、完成2連霸，將代表台灣在6月底到韓國征戰LLB亞太區次青少棒賽事。

今天先發的胡冠威投5.2局被敲4支安打，投出3個保送、7次三振，沒有失分，在投99球達到單場用球數限制後強迫退場；接手的許梓奕幫忙完成所剩1.1局，雖然7局下遭到連續安打失掉2分，不過最後仍順利守成。

胡冠威賽後表示，由於已經將近2個月沒先發，坦言開賽比較緊張，但後來找回狀態，本來想要在6局之內擊敗對手，不過用球數偏高只能提前退場。桃園市總教練黃湋志肯定胡冠威的貢獻，「他已經做到極限、天氣又熱，付出很多」。

身高174公分的胡冠威，是中信兄弟捕手胡孟智的堂弟，昨天關門1局飆出131公里，今天最快球速再來到134公里，繼續突破個人紀錄。

胡冠威去年就和隊長許梓奕一起跟隨學長們在LLB拿到世界冠軍，如今達成連霸心願，得以帶同學們一起出去看世界，更幫助桃園市在這2屆賽事寫下10戰全勝佳績，奪得隊史第8冠。

季軍戰部分，台中市在隊長吳聖智7局64球完封帶領下，以4比0擊敗本屆黑馬宜蘭縣，連續2年帶回第3名。（編輯：方沛清）1130421