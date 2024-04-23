首爾國際肚皮舞大賽 台灣選手奪21金

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）中華民國國際舞蹈運動總會日前帶領台灣選手出戰首爾國際肚皮舞大賽，參與45個項目中共拿下21枚金牌、10枚銀牌、6枚銅牌以及8枚優勝獎牌，收穫滿滿。

首爾國際肚皮舞大賽21日舉行，台灣隊今年共有18名選手參賽，年齡橫跨9歲至69歲，展現台灣舞者的多元性與潛力，在一眾舞者中罕見的男性選手李和儒多次參賽，今年共參與13個項目，在場上備受矚目。

代表台灣參與評審團的是中華民國國際舞蹈運動總會認證裁判林淑蓮和執行長陳嬿淳。帶領包括李和儒在內的7位選手參賽38個項目的林淑蓮說，這次參賽除與外國選手切磋，也讓外國人更認識台灣，選手們都很努力斬獲多面獎牌，為國爭光。

本次代表隊中，包括3位年過60歲的市民舞者顏金保、王綉雯及蔡秀美，都自信地在舞台上展現成果。王綉雯開心表示，來到這裡與各國選手互相觀摩，不但能讓自己更加成長，選手也會更有國際觀。

顏金保則指出，肚皮舞近幾年越來越流行，都是因為國際交流帶動，相關賽事也反過來推動世界交流，是非常棒的一項運動。

中華民國國際舞蹈運動總會表示，這次賽事成績不僅是對代表隊成員們辛勤訓練的肯定，也是展現台灣舞蹈水準的一大機會；總會將繼續為台灣舞者提供更多展示舞台和國際交流機會，讓台灣在世界繼續綻放光芒。（編輯：張芷瑄）1130423