MLB大谷棒子持續火燙 3支二壘打助道奇痛宰國民

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）靠著大谷翔平3支二壘安打助陣、菜鳥納克拿下生涯首勝的6局好投，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天11比2痛宰華盛頓國民。大谷打擊率上升到3成71，續居聯盟打擊王。

美聯社報導，道奇全隊今天敲出本賽季至今最高的20支安打，喜奪三連勝，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）各有4安演出，佩吉（Andy Pages）則贊助一支全壘打。

國民2下追回2分後，就再也沒有打者攻占壘包。

大谷今天6支3，1上打出深遠的二壘安打，8上和9上都敲出帶有打點的二壘安打。目前他在長打率（0.695）、整體攻擊指數（1.128）、長打（21）和二壘安打（14）這幾項都高居全聯盟第一，近9場比賽打擊率高達4成29。

大谷此役1上首打席就從國民先發投手爾芬（Jake Irvin）手中敲出二壘打，之後靠著史密斯的安打跑回本壘，為球隊首開紀錄。

2上貝茲的2分打點安打讓道奇取得3比0領先後，國民2下先以森澤爾（Nick Senzel）陽春砲追回1分，之後再靠3個保送和1個觸身球得到第2分。

但這就是國民今天面對納克（Landon Knack）能拿下的所有分數了，上週主場迎戰國民吞敗的納克今天威風八面，丟掉這2分後，連續解決接下來13名打者，順利收下登上大聯盟後的首場勝投。

此役他6局投球，送出5次三振。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130425