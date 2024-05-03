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成棒春季聯賽簡煜恩再見安 台灣中油搶勝晉8強

2024/5/3 15:18（5/3 15:31 更新）
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113年全國成棒甲組春季聯賽決賽3日開打，台灣中油（開南大學）首戰與崑山科大交手，兩隊鏖戰至延長賽第11局，台灣中油靠著簡煜恩敲出再見安打，以7比6搶勝挺進8強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
113年全國成棒甲組春季聯賽決賽3日開打，台灣中油（開南大學）首戰與崑山科大交手，兩隊鏖戰至延長賽第11局，台灣中油靠著簡煜恩敲出再見安打，以7比6搶勝挺進8強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）成棒春季聯賽決賽今天開打，台灣中油（開南大學）首戰與崑山科大交手就很刺激，兩隊鏖戰至延長賽第11局，台灣中油靠著簡煜恩再見安打，以7比6搶勝、晉級8強。

113年全國成棒甲組春季聯賽今天開打，台灣中油預賽戰績就很亮眼，以9勝1和、不敗晉級決賽，今天決賽首戰與崑山科大交手，3局下靠著接連安打先馳得點。

兩隊6局打完1比1戰成平手，7、8局都有得分攻勢，崑山科大7局上攻下3分、8局上攻下1分，台灣中油7局下靠著馬少安陽春砲、保送、滾地球、石庭維安打添分，單局追回2分，8局下再靠著接連安打、失誤再添2分、5比5扳平比數。

兩隊正規9局打完僵持不下，突破僵局制10局兩隊各拿1分，進入第11局上，崑山科大沒能攻下分數，11局下台灣中油1人出局後靠著簡煜恩再見安打搶下勝利。

台灣中油晉級8強，下一戰將於7日與台北市大、富邦公牛（台灣體大）比賽勝隊交手，爭取晉級4強門票。（編輯：陳政偉）1130503

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