富邦悍將註銷洋投戈威士 改註冊洋投道鉑戈
2024/5/13 18:22
（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒富邦悍將隊今天有球員異動，註銷洋投戈威士（Keyvius Sampson），註冊另一名洋投道鉑戈（Jake Taylor Dahlberg）。
悍將隊洋投戈威士10日對中信兄弟先發，僅投4.1局被敲7支安打，失掉6分責失分吞敗，表現不理想，目前為止一軍5場先發出賽吞下3敗，防禦率6.17，今天被悍將隊註銷。
悍將領隊林華韋表示，戈威士的合約簽到7月底，這段期間會持續在二軍出賽，除非本人有提出，不然合約仍會持續進行。
悍將今天註冊另外一名洋投道鉑戈，道鉑戈去年球季效力樂天桃猿隊，整季16場出賽（13場先發），戰績6勝4敗、防禦率3.31。林華韋透露，道鉑戈本週將會上到一軍。
富邦悍將明天沒有比賽，本週首戰為15日作客台南棒球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，接下來17日起在天母棒球場與味全龍打3連戰。（編輯：張雅淨）1130513
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