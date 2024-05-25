鄭麗君：將成立體育部提高預算 讓運動成為生活

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）全國身心障礙國民運動會今天晚間開幕，行政院副院長鄭麗君出席表示，總統賴清德非常重視體育、運動，將成立體育暨運動發展部、提高體育預算，並讓運動成為全民生活方式。

教育部主辦、南投縣政府承辦全國身心障礙國民運動會25日至28日首度在南投縣登場，開幕典禮晚間在南投縣會展中心舉行，鄭麗君、南投縣長許淑華等人出席，並由鄭麗君代表宣布賽事正式啟動，包含肢體、視覺、聽覺、智能障礙共16項競賽在18個場地進行。

鄭麗君致詞表示，運動會能順利舉行，非常謝謝辛苦的縣長許淑華及所有工作團隊，努力給選手最專業、最貼心服務，也要謝謝賽會及選手背後許多專業人士協助，如裁判、教練、陪練員、陪跑員、助理員、運動防護員等，大家努力陪伴選手邁向競技舞台發光發熱。

鄭麗君說，體育是所有人的權益，因此總統賴清德非常重視體育和運動，賴總統已提出承諾，未來會成立體育暨運動發展部，也會提高體育預算，推廣全民運動教育向下扎根，希望保障每一個人參與運動機會，讓運動成為一種生活方式，她也相信每一個人應擁有參與運動平等權利，每一顆愛運動的心都能無障礙地參與。

許淑華表示，指示縣府教育處團隊全力籌辦賽會，大會籌備處動員5部25組工作人員共560人、裁判技術人員920人、各場地服務人員600人，全民招募志工500人，服務21縣市參加賽會4102名選手及隊職員，並以10大特色建立「愛運動，動無礙」的運動會。（編輯：黃世雅）1130525