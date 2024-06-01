T1卡森斯率雲豹奪冠 連3季總冠軍賽都一面倒

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹洋將卡森斯今天總冠軍戰第4戰繳出24分、24籃板，率隊以108比80大勝僅剩單洋將應戰的台北戰神，雲豹系列賽4戰全勝，在客場拿下T1第3季冠軍。

雲豹系列賽以直落4捧起金盃，巧合的是，T1前2季總冠軍賽贏家高雄全家海神、新北中信特攻，同樣也是橫掃對手。

戰神在7戰4勝制系列賽以0比3落後情況下，今天在主場台北和平籃球館迎戰雲豹，想要力阻陣容完整、由前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）領軍雲豹拋下彩帶。

不過，戰神總冠軍賽系列賽原本就只剩3洋將，但賽前禁區雙塔再傳傷情，科倫紐克（Vladyslav Koreniuk）左眼窩骨折，而恩多（Youssoupha Ndoye）則是小腿拉傷，雙雙高掛免戰牌，洋將只剩下強森（Jaylen Johnson）應戰，註定今天將面臨苦戰。

至於已取得聽牌優勢的雲豹則是變陣，主控蔣淯安膝蓋不適休兵，洋將則是改登錄尚未在季後賽亮相的特威（Deandre Baldwin）。

雲豹開賽就由洋將卡森斯、克羅馬（Lasan Kromah）包辦球隊前23分，而戰神本土球員林秉聖與黃聰翰輪流挹注分數，首節打完雙方僅有1分差。

雲豹次節拉出11比0攻勢，隨後一度被追成2分差，靠著新秀高錦瑋、林信寬輪流挺身而出，半場結束將分數拉開至55比43。

雙方易籃後，雲豹展現禁區優勢，卡森斯連續賞對手火鍋，而黃鎮連續砍進三分、拉開比分，而戰神的強森第3節尾聲率隊拉出8比0攻勢，幫助戰神將落後差距縮小至9分。

決勝節還發生計時器故障的插曲，比賽因此停擺約10分鐘，而雲豹火力未受影響，克羅馬與卡森斯繼續開火，聯手幫助球隊將領先優勢擴大至20分以上，也讓勝負大致底定，雲豹順利奪得隊史首座冠軍。

雲豹今天以克羅馬表現最佳，拿下36分、9籃板、5助攻，而卡森斯繳出24分、24籃板成績。至於戰神的強森幾乎打滿全場，進帳30分，可惜未能改變戰局。（編輯：李亨山）1130601

影片來源：T1 LEAGUE