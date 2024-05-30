「魔獸」霍華德加盟TAT台灣球隊 7月底登台亮相

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（中央社記者黎建忠台北30日電）曾加盟台灣職籃的前NBA球星「魔獸」霍華德，今天確定加盟另一支參加亞洲巡迴賽（TAT）的台灣野馬隊，預計7月26日將重返台灣獻技，屆時將和「巨獸」德古拉組成「雙獸」連線。

生涯曾8度入選美國職籃NBA明星隊、5次入選NBA年度第一隊，並在2020年拿過一次總冠軍的霍華德（Dwight Howard），從2022年賽季離開NBA後，就到各國打工討生活，並且在同年11月來台加盟T1職業籃球聯盟桃園雲豹，在20場比賽中繳出平均23.2分、16.2籃板。

隨後霍華德在今年分別加入的菲律賓和波多黎各籃球聯賽、身手依舊，今天他也確定加盟台灣野馬，將於7月26日重返台灣出賽。

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霍華德透過球隊聲明表示，雖然當時沒能繼續和台灣球隊續約，但對於來台一直保有高度興趣，並且感到相當興奮，很期待能再度在台灣球迷面前打球。

霍華德將在中國河南鄭州舉行的亞洲巡迴賽（The Asian Tournament，TAT）第3站賽事首度披上野馬隊戰袍，隨後迎接7月26日在台灣台北和平籃球館舉行的第4站，加上與身高230公分的「巨獸」德古拉（Samuel Deguara）組成「雙獸連線」，預計將再引起一波轟動。（編輯：龍柏安）1130530