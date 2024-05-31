高錦瑋獲選T1新人王 自評70分還有進步空間

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃T1聯盟今天宣布，台啤永豐雲豹新秀高錦瑋獲選年度新人王，高錦瑋透過球團表示，對本季表現自評70分，算有達到原先設定，但還有很大提升空間，希望未來能夠更穩定。

23歲高錦瑋身高173公分、體重66公斤，儘管沒有絕佳身材條件，但憑藉刁鑽的過人、能切能投的全方位攻擊手段，菜鳥球季已成為雲豹主要輪替球員，本季全勤出賽28場，平均貢獻14.3分、3.5籃板、4.9助攻、1.4抄截。

值得一提的是，高錦瑋屢屢在關鍵時刻有所表現，因此有「大心臟菜鳥」之稱，去年12月17日對陣新北中信特攻，更是繳出生涯代表作、轟下生涯新高30分，幫助球隊奪勝，並終止特攻主場跨季22連勝。

T1聯盟今天公布年度新人王，高錦瑋以全票通過獲選，加上球迷選票9846張，也如願拿下這項殊榮。

對於自己本季表現，高錦瑋給自己打70分，他解釋：「算是有達到自我要求的表現，但我還有很大的提升空間，希望在未來賽季中持續成長。」

獲得新人王獎項後，高錦瑋也設下目標，他表示，希望能成為更穩定的控球後衛，不僅要提供球隊可靠火力，還要率隊贏得更多比賽。

談到高錦瑋，雲豹營運長顏行書給予高度評價，他認為，選秀前就看出高錦瑋是名具有創造力且技術靈活的球員，期待未來高錦瑋不僅助雲豹取得佳績，也能持續代表台灣隊出戰，為國爭光。（編輯：龍柏安）11130531