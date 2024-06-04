力拚法網三連霸 斯威雅蒂準決賽遭遇高夫

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）波蘭籍世界球后斯威雅蒂今天以6比0、6比2輕取捷克籍的去年溫布頓網球錦標賽女單冠軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），朝連續第3次高舉法國網球公開賽金盃再邁一步。

法新社報導，世界排名第一、爭奪5年內第4座法網金盃的斯威雅蒂（Iga Swiatek），4強賽將與大會第3種子的去年美國網球公開賽女單冠軍高夫（Coco Gauff）遭遇。

斯威雅蒂生涯在法網取得33勝2負佳績，正力拚成為自比利時名將艾寧（Justine Henin）於2005年至2007年三連霸後，首位連續3度高舉蘇珊．蘭格倫盃（Coupe Suzanne Lenglen）的女性。

23歲的斯威雅蒂賽後受訪說：「老實說，我感覺得心應手。」

「我覺得球發得比前幾輪時更好，讓我信心特別提升。今天蠻直截了當地，我很開心自己保持專注。我覺得今天我得心應手。」

另一場比賽，世界排名第3的高夫今天失掉首盤後回神，再連拿兩盤，淘汰大會第8種子突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），挺進法網女單4強。

2022年法網女單亞軍的高夫在中央球場（Philippe Chatrier Court）以4比6、6比2、6比3拍倒加博，將與斯威雅蒂爭奪決賽門票。

高夫賽後表示：「她（指加博）是個棘手的對手，在比賽時很受歡迎，從各位觀眾你們多希望她贏球就可以知道。如果不是自己在比賽，我也會跟你們一樣。」

「我喜愛在這樣的氣氛之中打球。我知道你們希望她贏，就連在化妝室的時候我都在想著，這真是有趣，該打贏還是打輸才好呢？」

高夫今年澳洲網球公開賽也打進四強，這將是這位美國球星連續第3次在大滿貫賽打準決賽。

高夫和斯威雅蒂之前11度遭遇，其中斯威雅蒂10個勝場都一盤未失，包括在前兩屆法網。（譯者：何宏儒） 1130604