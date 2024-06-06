台灣男足錯失2次得分機會 世界盃資格賽0比3負阿曼

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（中央社記者黎建忠台北6日電）2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足今天晚間在台北田徑場迎戰來訪的阿曼男足，可惜台灣男足上半場錯失2次先馳得點機會，最終就以0比3不敵阿曼。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足與馬來西亞、阿曼、吉爾吉斯同組，在今晚賽前，台灣已經吞下4連敗，1勝難求，並提前確定無緣晉級，而阿曼更是同組當中實力最強的一隊。

面對世界排名第77名的阿曼，台灣男足開賽後在現場數千名球迷加油聲中踢來毫不遜色，上半場第17分鐘，前鋒陳浩瑋接獲隊友傳球下，在對方門前找到空檔起腳，可惜球撞柱而出，錯失先馳得點機會。

2分鐘後台灣男足攻勢再起，陳浩瑋從底線吊中，台灣隊長陳柏良衝上插中頭錘，可惜又被對方守門員單臂擋下，再度錯過破門機會。

阿曼則是在上半場第31分鐘時展開攻勢，開角球後沙伯西（Issam al Sabhi）禁區頭錘碰到隊友穆沙夫利（Abdulrahman Al-Mushaifri）的腳稍稍改變方向，順利破網拿下球隊第1分，也讓阿曼上半場結束以1比0領先。

下半場阿曼攻勢更加猛烈，分別在第56、75分鐘再各進1球，最終就以3比0擊敗台灣男足；而在結束這場賽事後，台灣在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，僅剩下最後1場作客馬來西亞的比賽。

陳柏良已經宣布，將不會再參加下一屆世界盃資格賽，因此今晚也是他在台灣主場最後一次亮相，可惜仍無緣替台灣進球、甚至搶下積分。（編輯：陳仁華）1130606

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽事持續，台灣男足（藍衣）6日晚間在主場台北田徑場迎戰阿曼（紅衣），終場台灣隊以0比3被完封，小組賽吞下5連敗，無緣進帳積分。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽程6日晚間在台北田徑場由地主台灣男足迎戰阿曼，台灣隊長陳柏良（前右）一度逮到機會起腳射門，可惜未能搶下分數，終場台灣以0比3苦吞敗戰。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪6日晚間在台北田徑場上演台灣男足與阿曼之戰，阿曼隊陣中阿布杜拉曼（Abdulrahman Al-Mushaifri）（前）在台灣球員貼身防守下仍成功射門得分，終場阿曼以3比0勝出。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽事持續，阿曼國家隊（圖）6日晚間作客台北田徑場迎戰地主台灣男足，終場阿曼以3比0完封台灣奪勝，球員們在場中慶祝。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪6日晚間在台北上演台灣男足與阿曼之戰，台灣隊長陳柏良（前）上半場錯失得分機會，難掩懊惱神情，終場台灣則被阿曼完封吞敗。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日