ATP挑戰賽扳倒頭號種子 曾俊欣拚連2週奪冠

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣網球好手曾俊欣今天在ATP挑戰賽普羅斯捷約夫站的男單4強戰，以6比3、6比4扳倒頭號種子捷雷，取得冠軍戰門票，有望拚連2週奪冠。

22歲的曾俊欣在2022年8月生涯最佳排名曾到第83名，但近2年歷經傷勢低潮，導致排名下滑，今年他調整後重新出發，3月在匈牙利舉行的世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單封王、睽違近2年再度拿到ATP挑戰賽金盃，上週又在ATP挑戰賽義大利維成薩站稱王，近況不俗。

本週移師捷克的普羅斯捷約夫（Prostejov）持續征戰ATP挑戰賽，曾俊欣延續上週奪冠的好手感，以1盤未失之姿挺進男單4強，今天對戰賽會頭號種子、世界排名第52名的塞爾維亞好手捷雷（Laslo Djere）。

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此役首盤曾俊欣一開始率先突破對手，加上經過一番苦戰保住發球局，一度取得4比0領先，接下來雙方兩度互相破發，但曾俊欣依舊以6比3先馳得盤。次盤曾俊欣同樣以4比0開局，不過卻被扳成4比4平手，所幸第9局上演關鍵破發，讓曾俊欣再以6比4獲勝，如願搶下冠軍戰門票。

連續2週勇闖ATP挑戰賽的男單冠軍戰，曾俊欣預計於明天面對從資格賽一路拚戰到最後的21歲瑞士小將金姆（Jerome Kym），目標瞄準本季第3座ATP挑戰賽的單打冠軍金盃。（編輯：郭諭儒）1130607