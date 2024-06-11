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桃猿與邱丹解約 沈鈺傑告誡球員酒駕不被允許

2024/6/11 14:49（6/11 15:27 更新）
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中職樂天桃猿野手邱丹。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職樂天桃猿隊野手邱丹昨天凌晨國道酒駕自撞，球團今天公告懲處，「依照球團與球員契約規定於本日解除合約」，副領隊沈鈺傑盼藉此告誡所有球員，酒駕是不被允許的。

邱丹昨天凌晨於國道1號北向酒駕自撞護欄，無人員傷亡，因涉及公共危險罪，全案移送台南地檢署偵辦。

桃猿球團今天發出懲處結果，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」

桃猿副領隊沈鈺傑接受中央社記者訪問表示，經過一個晚上的內部討論和總部報告後做出結論，邱丹違反球團制式合約，合約內明訂賭博、酒駕都需處以最重大的懲處。

沈鈺傑表示，身為職業球員要做榜樣，酒駕傷害了很多家庭，邱丹自己也有家庭卻沒有三思而後行，也藉此告誡所有職業球員，酒駕是不被允許的。（編輯：李亨山）1130611

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#沈鈺傑
#邱丹
#酒駕
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