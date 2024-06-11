邱丹酒駕自撞遭桃猿解約 發文致歉：個人愚蠢錯誤行為

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職樂天桃猿隊因為野手邱丹酒駕自撞與其解除合約，邱丹也發出聲明致歉，提到酒後駕車這樣不可原諒的行為，「在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。」

邱丹昨天凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞擊路肩護欄，球團今天做出懲處「依照球團與球員契約規定於本日解除合約。」

邱丹透過個人社群發文表示，明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，「因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。」

聲明提到，在本該為後輩樹立典範、帶給社會正向力量的職業運動員角色中，做出最糟糕的示範。對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，只有再次地誠摯致歉、再致歉。

邱丹表示，酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，「因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我未來也會盡力彌補這個錯誤。」

邱丹感謝過去球團的栽培、球迷的支持，以及最關心自己的家人，在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。最後，期盼大眾能將焦點放回到精采賽事上。（編輯：李亨山）1130611

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