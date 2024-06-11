樂天桃猿邱丹國道酒駕自撞 球團懲處即起解除合約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職樂天桃猿隊野手邱丹昨天凌晨國道酒駕自撞，球團今天公告懲處，「依照球團與球員契約規定於本日解除合約」，球團重申絕對不允許此類事件再次發生。

根據國道公路警察局第四公路警察大隊提供資料指出，昨天凌晨於國道1號北向304.5公里台南麻豆路段，一輛自小客車自撞護欄事故，未造成人員傷亡，因涉及公共危險罪，全案移送台南地檢署偵辦。

球團昨天就發出聲明，經球隊確定是邱丹本人，今天發出懲處結果，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」（編輯：李亨山）1130611

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。