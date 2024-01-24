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桃猿公布首波談薪結果 梁家榮簽3年複數年合約

2024/1/24 11:21（1/24 15:53 更新）
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中職樂天桃猿隊24日在嘉義縣棒球場開訓，並公布第1階段談薪結果，其中28歲內野手梁家榮2023年表現受肯定，簽下3年複數年合約。梁家榮說，感謝球隊願意給機會，將繼續為了下一個3年而努力。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
中職樂天桃猿隊24日在嘉義縣棒球場開訓，並公布第1階段談薪結果，其中28歲內野手梁家榮2023年表現受肯定，簽下3年複數年合約。梁家榮說，感謝球隊願意給機會，將繼續為了下一個3年而努力。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
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（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，並公布第1階段談薪結果，其中28歲內野手梁家榮去年表現受肯定，簽下3年複數年合約，梁家榮表示，會繼續為了下一個3年而努力。

去年打擊王、最佳九人三壘手梁家榮，和球隊簽下3年合約，月薪從新台幣33萬元增加為48萬元。

梁家榮表示，自己完全沒想到可以簽下複數年合約，「以往我都跟複數年沾不上邊，第1次協調時候公司就有提出，一開始就很有誠意，我覺得滿迅速的，本來以為會拉扯一下，但一下就超越我想的數字，很感謝球隊願意給我機會。」

雖然梁家榮本來明年有自由球員機會，不過他仍選擇簽下3年合約，對此，他表示，「公司展現很大誠意要我繼續留在這支球隊，這邊是我從小開始待的地方，可以繼續待在這邊我覺得很幸福，會為了下一個3年繼續努力。」

另外，林承飛獲加薪5萬元，薪水來到40萬元；廖健富也和球隊簽下1+1合約，月薪從24萬提升至32萬元；成晉月薪從21萬元升至29萬元；邱丹加薪1萬元，月薪從9萬元上升至10萬元；林政華獲加薪3萬元，今年月薪8萬元。

捕手方面，新生代宋嘉翔月薪從6萬元升至13.5萬元，漲幅125%；張閔勛減薪1萬元，新球季月薪為15.5萬元。

投手方面，先發投手陳克羿月薪從5萬元增至16萬元，調幅達220%；後援投手王志煊同樣獲加薪肯定，月薪從5.5萬元調整至14.5萬元，漲幅超過100%；陳冠宇月薪從70萬元減薪至56萬元，減幅20%；朱承洋減薪2萬，新球季月薪為28萬元。（編輯：陳仁華）1130124

#宋嘉翔
#林承飛
#梁家榮
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