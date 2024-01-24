林立接桃猿隊長 笑言總教練不給拒絕機會

（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊今天開訓宣布新任隊長為林立，他笑說，自己本來是拒絕總教練古久保健二的，「但他不給我拒絕的機會。」林立指出，既然接下了隊長任務，就會努力學習、適應。

28歲的林立在2017年進入職棒，是球隊中生代強打，談到會選擇林立擔任今年球季的隊長，總教練古久保健二今天表示，「他是球隊中心的選手，也是可以代表台灣球界的選手，希望他可以勝任這個職位。」

林立表示，其實一開始是拒絕古久保健二的，「但是他不給我拒絕的空間，只能接受他對我的考驗。」至於為何一開始想拒絕，林立指出，感覺隊長要比較資深，想法也要成熟、穩定，「我認為自己還不夠，在場上比較容易情緒起伏大，這個角色對我來講有點困難，但都已經接受了，要想辦法去適應。」

林立指出，會去找之前的隊長林泓育討論該怎麼做，「他是很沈穩的人，很可以說服其他隊員們，這也是當隊長的特質，第一次當隊長會盡量去學習，不懂的去找他討論。」雖然林立坦言，要同時幫助其他人可能會有點吃力，不過自己喜歡學習，希望與隊友一起往前。

桃猿隊一直以來都重視學長帶領學弟，林立說：「學長帶學弟在團體球隊中滿重要的，我曾經也是被學長帶，現在換我要去帶學弟，是不同層級的經歷，我覺得是很好的經驗，會去享受。」

至於想叮嚀學弟什麼，林立指出，希望提點他們對這個職業、工作要有責任感，「進來職棒真的不簡單，如果沒有責任或想法，很快就會被淘汰，等到這天發生再怪東怪西也來不及了，要現在為自己的工作去努力。」（編輯：李亨山）1130124

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