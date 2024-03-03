桃園棒球場整修趕開季 桃猿盼未來在大巨蛋辦主場

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒樂天桃猿的主場樂天桃園棒球場目前正進行優化改善工程，領隊川田喜則表示，雖然進度有點落後，不過應該趕得上主場開幕戰，也希望未來有機會可以在大巨蛋辦主場賽事。

桃園棒球場從去年底開始進行優化改善工程，包括過去最常出現問題的草皮排水系統，還有觀眾座椅等。

桃猿隊本季主場首戰在3月31日，距今不到1個月的時間，桃猿隊領隊川田喜則今天表示，由於這個星期都在下雨，進度上沒有預定來得順暢，「不過相信好天氣之後可以追上進度，目前來講主場開幕戰來得及，草皮、排水系統、土壤部分全部都有在整修，把管線弄成新的」。

今天桃猿隊要在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊進行交流賽，不過桃猿隊本季例行賽是唯一沒有在大巨蛋辦主場賽事的球隊，整年僅2場大巨蛋客場，分別是開幕戰作客對上味全龍，還有6月14日對上中信兄弟。

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談到台北大巨蛋，川田喜則表示，「是很好的巨蛋，在這個巨蛋打球應該是很幸福的事情」。不過，川田喜則指出，今年主場以桃園為主，之後有機會的話會跟桃園市政府討論，看有沒有機會在大巨蛋比賽，與市政府的合約部分無法透露，會跟市府多討論。

至於今天與巨人隊的交流賽，桃猿隊總教練古久保健二表示，希望球員們可以多看其他選手的表現去學習，「這是他們自己要去成長的，更何況今天那麼多觀眾進場，希望他們全力去打比賽，把能表現的東西全部表現好，好好享受投打對決」。（編輯：唐聲揚）1130303