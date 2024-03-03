歐可耶瑠偉與古久保健二相見歡 憶以前每天被罵

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日職讀賣巨人隊今天與中職樂天桃猿隊交手，過去在樂天金鷲隊有交情的古久保健二與歐可耶瑠偉賽前相見歡，歐可耶瑠偉表示，「以前一天到晚被教練罵，但也是因為他成為更好的人」。

桃猿隊總教練古久保健二過去曾在日職樂天金鷲隊擔任過教練，去年從金鷲隊轉戰巨人隊的混血好手歐可耶瑠偉，在今天賽前特別去找古久保健二聊天。

歐可耶瑠偉在今天賽前接受訪問時表示，因為古久保健二算是他進入職棒後的第一個教練，「過去在金鷲隊時對我特別照顧，所以剛剛特別去跟他感謝、致意一下。」

被問到2人以前有趣的互動，歐可耶瑠偉笑說：「不是什麼有趣的事情，因為我那時候還年輕，其實做了很多不該做的事情，一天到晚每天被他罵。他讓我個性上、球技上都成長很多，真的是很好的教練，促成我很大的成長。」

歐可耶瑠偉多次來過台灣，奈及利亞、日本混血的他也有親戚在台灣，過去在冬季棒球聯盟、2019年樂天金鷲與Lamigo桃猿隊交流賽也有來過。歐可耶瑠偉表示，「這次來台灣已經換了球隊，對我來講比過去在樂天時更努力，立足點是不一樣的，必須為了自己的棒球生涯更加努力，鬥志高了很多。」

昨天巨人隊與中信兄弟隊交手的賽事，歐可耶瑠偉在台北大巨蛋敲出全場首安，他今天表示，「在這個非常漂亮的球場，又是一場紀念比賽，能夠擊出如此有紀念性的安打感到非常光榮，也希望將來會有更多機會能來到這個球場比賽。」

歐可耶瑠偉的家人昨天也有到現場看比賽，他表示，因為姨丈都住台灣，家人很少聚在一起，「藉由這次比賽的機會，家人都從日本來，姨丈也從桃園趕過來，雖然我是來比賽，但我的家人可以藉由這次機會聚集在台灣，是很棒的事情。」（編輯：張雅淨）1130303