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桃猿多名主力出走 開訓領隊喊話球員不用擔心

2024/1/24 10:59（1/24 14:48 更新）
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中職樂天桃猿隊24日在嘉義縣棒球場開訓，新球季年度口號為「突破」，盼樂天接手第5年可以拿下總冠軍；對於球隊多名主力出走，領隊川田喜則（前）特別向球員喊話，要大家不用擔心，專心在球場上比賽。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
中職樂天桃猿隊24日在嘉義縣棒球場開訓，新球季年度口號為「突破」，盼樂天接手第5年可以拿下總冠軍；對於球隊多名主力出走，領隊川田喜則（前）特別向球員喊話，要大家不用擔心，專心在球場上比賽。中央社記者張新偉攝 113年1月24日
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（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，新球季年度口號為「突破」，盼樂天接手第5年可以拿下總冠軍；對於球隊多名主力出走，領隊川田喜則也特別對球員喊話，要大家不用擔心。

桃猿隊今年改由日籍的古久保健二擔任一軍總教練，並在今天開訓典禮上公布隊長由中生代強打林立擔任，副隊長則是黃子鵬、梁家榮。

川田喜則今天在開訓儀式上表示，今年球季是樂天接手後第5個球季，是需要好戰績的球季，「雖然我們最近2年都有打進總冠軍賽的好表現，但最後一步沒能拿到最好成績，希望大家一起努力，再次打進總冠軍賽。」

去年球季結束後，桃猿隊成員組成有不小變動，除了教練團更動，球員方面包括主力賴鴻誠、郭永維到台鋼雄鷹，郭嚴文轉戰味全龍隊，陳俊秀透過自由球員轉戰中信兄弟，陳禹勳目前也仍遲遲沒有簽約消息。

因此，川田喜則在開訓時對球員喊話：「大家也許在球員編成方面會感受到一些不安，但不需要擔心，球團會給每個選手表現機會」；在聯訪時，川田喜則表示，主要是選手會在網路上看到一些報導，可能會有點擔心，「但希望他們專心在球場上比賽，所以有跟大家稍微打個氣」。

多名主力球員出走，在網路上引起相當多討論，對此川田喜則說：「我知道網路上球迷有給予很多建議，桃猿隊會去聽取，努力將球隊打造到最好，往總冠軍邁進。」

目前，桃猿隊大本營桃園棒球場正在進行整修，川田喜則指出，現在每天都有接受球團部報告，有做排水系統、LED照明更動，目前狀況順利。（編輯：陳仁華）1130124

#川田喜
#古久保健二
#林立
#桃猿
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