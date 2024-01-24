陳禹勳未現身桃猿開訓 領隊：現階段無法公布

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（中央社記者楊啟芳嘉義24日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，備受關注的球員陳禹勳沒有出現在球場，桃猿隊原本決定在今天公布動向，領隊川田喜則也僅說，「現階段沒有辦法做公布」。

中職各隊在去底提出契約保留球員名簿，其中主力球員陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文及郭永維，引起外界討論。之後這些球員陸續轉戰其他隊，包括賴鴻誠、郭永維到台鋼雄鷹，郭嚴文轉戰味全龍，加上之前陳俊秀透過自由球員制度轉戰中信兄弟，桃猿隊流失多名戰力。

不過，生涯121次救援、125次中繼成功的陳禹勳遲遲沒有簽約消息，桃猿隊今天開訓他也沒有到現場。

桃猿球團日前表示，有關訊息會在今天開訓時公布。對於陳禹勳的問題，川田喜則今天受訪時僅說，「目前現階段還沒有辦法做發布，等決定之後會再跟大家說。」

至於有沒有與陳禹勳持續進行溝通、聯繫，川田喜則指出，「目前不是由我來跟禹勳聯絡，有編成的團隊來做思考。」

其他沒有在60人名單的球員部分，川田喜則表示，「今天開始進行春訓，會以目前的成員來開始啟動，也有可能邀請測試的人。」

去年底各隊提交契約保留名簿時，除了新軍台鋼雄鷹隊之外，僅樂天桃猿保留了54人、並未滿編。被問到是否會補滿60人，川田喜則說，「目前戰力非常充足，會視球隊狀況而定，不一定會到60人。」（編輯：戴光育）1130124