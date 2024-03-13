桃猿6主場變動 4/16後賽事尚未確定能否在桃園

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職樂天桃猿隊因為桃園棒球場工期延後，有6場主場要移至新莊、天母及台北大巨蛋舉行，不過竣工後還要經過聯盟測試檢查，4月16日後的主場賽事尚未確定能否如期在桃園。

桃園棒球場去年12月中由桃園市政府統籌優化改善工程，針對「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」、「外野看台地坪及座椅更新」等3方向進行改善。不過經過中職在11日場勘之後，聯盟昨天公告，確定有6場桃猿隊主場更換場地。

桃猿隊今天召開記者會公布，確定將31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，而4月5、6、7日的比賽改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。

桃猿領隊川田喜則表示，為了球員的安全最後決定變動場地，至於4月16日後的主場賽事，後續會繼續溝通，在適當的時間點發布，「再次感謝各單位的大力協助，順利調整比賽場地，特別感謝對手台鋼、味全、中信接受場地變動。」

被問到4月16日之後的主場賽事能不能在桃園球場順利進行，川田喜則說：「要配合桃園市政府、中職聯盟的配套措施，後續竣工驗收、進行相關手續之後，最後才能決定在桃園開打，後續會密切聯繫和溝通。」

雖然是臨時變更場地，不過川田喜則指出，目前這6場在跟平常不同的地方進行比賽，「難得的機會在外地進行賽事，希望給球迷好的體驗，會跟桃園市府、各單位積極溝通，希望更多球迷進場，相關行銷方面正在準備中。」

中職秘書長楊清瓏表示，根據聯盟的棒球場審查準則，除了新建球場，整建的球場也要經過聯盟驗收，「等桃園市政府通知聯盟後，會立即啟動棒球場審查準則，也會進行測試賽，只有透過測試才能知道可以達到更完美的地方。」（編輯：李亨山）1130313